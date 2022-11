AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE schiebt sich am Mittag vor

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 30,42 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 30,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 130.156 AIXTRON SE-Aktien.

Am 23.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,06 EUR. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 2,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 15,20 EUR fiel das Papier am 22.02.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 100,13 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,00 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz wurden 88,87 EUR gegenüber 67,70 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 23.02.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,880 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

