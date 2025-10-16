DAX24.171 ±-0,0%Est505.627 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,26 +0,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.595 +0,6%Euro1,1655 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
AKTIE IM FOKUS 2: Drägerwerk klettert nach Prognose auf Hoch seit Sommer 2021

16.10.25 12:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
74,10 EUR 5,00 EUR 7,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein optimistischerer Blick auf das Gesamtjahr hat die Aktien von Drägerwerk am Donnerstag auf den höchsten Stand seit Sommer 2021 katapultiert. Sie gewannen um die Mittagszeit 12,5 Prozent auf 75,50 Euro. Damit übersprangen sie die nach oben gerichtete 21-Tage-Durchschnittslinie für den kurzfristigen Trend.

Wegen einer hervorragenden Geschäftsentwicklung und weiterhin hoher Auftragseingänge dürften sich Umsatz und Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im laufenden Jahr eher in der oberen Hälfte der Spanne bewegen, hieß es vom Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller am Vorabend.

Harald Hof vom Analysehaus MWB Research hob hervor, dass das dritte Quartal das bisher stärkste des Lübecker Konzerns in diesem Jahr gewesen sei. "Sowohl die Medizin- als auch die Sicherheitstechnik trugen zum Wachstum bei, unterstützt durch höhere Volumina und eine verbesserte Kosteneffizienz."

Obendrein sei der Auftragseingang um fast fünf Prozent gestiegen und ermögliche damit eine gute Sicht auf die Geschäftsentwicklung im laufenden vierten Quartal. "Drägerwerk ist weiterhin auf Kurs, aber auf dem aktuellen Niveau der Aktie fair bewertet", resümierte Analyst Hof und bekräftigte seine Empfehlung "Halten" samt einem Kursziel von 72 Euro./ck/la/jha/

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
