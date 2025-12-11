DAX24.163 +0,1%Est505.730 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,12 -3,2%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.166 -1,9%Euro1,1713 +0,2%Öl61,34 -1,9%Gold4.217 -0,3%
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX wenig bewegt -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Directors' Dealings

So reagiert die Siemens-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

11.12.25 12:01 Uhr
So reagiert die Siemens-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

Siemens veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei Siemens am 09.12.2025 informiert. Der Handel wurde am 10.12.2025 öffentlich gemacht. Im Depot von Rebellius, Matthias, Vorstand bei Siemens kam es kürzlich zu Veränderungen. Die Führungskraft trennte sich am 09.12.2025 von 5.000 Aktien zu je 234,05 EUR. Das Papier von Siemens gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 0,20 Prozent auf 233,35 EUR abwärts.

Die Siemens-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 0,90 Prozent auf 231,30 EUR nach. Die Anzahl der gehandelten Siemens-Aktien belief sich an jenem Tag auf 2.494 Stück. Siemens verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 182,62 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 780.264.192 Papiere.

Bereits am 26.11.2025 kam es bei Siemens-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Einen Zukauf von 220 Papiere für jeweils 227,04 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt in enger Beziehung.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

