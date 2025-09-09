DAX23.719 ±0,0%ESt505.379 +0,2%Top 10 Crypto15,87 +3,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.295 +1,0%Euro1,1723 +0,1%Öl67,08 +0,8%Gold3.650 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Oracle 871460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- Meta, Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, GameStop, DroneShield, BASF, DEUTZ, Telekom im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie verliert: Negativer Analystenkommentar belastet HelloFresh-Aktie verliert: Negativer Analystenkommentar belastet
EssilorLuxottica-Aktie beflügelt: Barclays vergibt 'Overweight'-Rating EssilorLuxottica-Aktie beflügelt: Barclays vergibt 'Overweight'-Rating
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!

AKTIE IM FOKUS: Cancom mit Kurssprung dank Aktienrückkauf

10.09.25 13:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
24,65 EUR 1,35 EUR 5,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Umfangreiche Aktienrückkaufpläne von Cancom (CANCOM SE) haben den Anlegern am Mittwoch sehr gefallen. Die Papiere des IT-Dienstleisters bauten ihre Gewinne im Laufe des Vormittags auf neun Prozent aus und schafften damit den Sprung über ihre 50-Tage-Linie, die ein beliebter mittelfristiger Charttechnik-Indikator ist. Durch den Kurssprung ist die Jahresbilanz wieder positiv, denn aktuell haben die Aktien 2025 nun 6,5 Prozent gewonnen.

Wer­bung

Cancom will am Markt bis zu knapp 3,2 Millionen Aktien erwerben in einem Zeitfenster, das vom 22. September dieses Jahres bis längstens 18. September 2026 reicht. Das sind bis zu zehn Prozent des Grundkapitals des SDax-Unternehmens. In dem Nebenwerte-Index, der sich am Mittwoch nur knapp im Plus bewegte, hatten sie zuletzt die Spitzenposition inne.

Der Aktienrückkauf komme "nicht ganz überraschend", schrieb die DZ Bank in einer ersten Einschätzung. Cancom habe in der Vergangenheit bereits mehrfach von diesem Instrument Gebrauch gemacht und auch im Rahmen der letzten Telefonkonferenzen immer wieder durchklingen lassen, dass man sich ein erneutes Programm vorstellen könne. Das Volumen von geschätzten rund 72 Millionen Euro sei finanziell zu stemmen.

Die starke Kursreaktion könnte am Mittwoch auch damit in Zusammenhang stehen, dass die Aktie zuletzt bei Short-Spekulanten beliebt gewesen sein soll. Laut dem "Short Selling Radar" des Börsenportals Ayondo betrug der Gesamtanteil aller Leerverkaufspositionen zuletzt 12,7 Prozent der Aktien. Mit solchen Positionen wird auf fallende Kurse gewettet. Bei Kursanstiegen kann es den Kurs zusätzlich antreiben, wenn Spekulanten dazu gezwungen werden, sich wieder einzudecken./bek/tih/ag/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen