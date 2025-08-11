CANCOM Aktie
Marktkap. 705,94 Mio. EURKGV 23,42 Div. Rendite 4,30%
WKN 541910
ISIN DE0005419105
Symbol CCCMF
CANCOM SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Cancom von 36 auf 34 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Anlegerstimmung werde kurzfristig von einer Gewinnwarnung belastet, doch darüber hinausblickend bleibe der Anlagehintergrund für den IT-Dienstleister positiv, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im kommenden Jahr stünden die Zeichen recht klar auf Wachstum./rob/tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Bildquellen: Cancom SE
Zusammenfassung: CANCOM Kaufen
|Unternehmen:
CANCOM SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
22,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
22,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Armin Kremser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
