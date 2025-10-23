CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE reagiert am Nachmittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 25,15 EUR zu.

Um 15:46 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 25,15 EUR zu. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,15 EUR. Mit einem Wert von 24,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 26.418 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,65 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2025. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 20,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 23,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,20 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 394,74 Mio. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 12.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,913 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

