Blick auf CANCOM SE-Kurs

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag schwächer

23.10.25 09:22 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 25,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
24,55 EUR 0,05 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,2 Prozent auf 25,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 24,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,90 EUR. Zuletzt wechselten 1.536 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 20,30 EUR fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 18,80 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,000 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,20 EUR.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE ebenfalls 0,20 EUR je Aktie eingebüßt. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 393,24 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,913 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cancom SE

