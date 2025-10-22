CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit Verlusten

So bewegt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 24,85 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,6 Prozent auf 24,85 EUR nach. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,85 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,85 EUR. Zuletzt wechselten 880 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 21,48 Prozent niedriger. Am 01.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,20 EUR an.

Am 12.08.2025 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE ebenfalls 0,20 EUR je Aktie eingebüßt. Mit einem Umsatz von 393,24 Mio. EUR, gegenüber 394,74 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,38 Prozent präsentiert.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 0,907 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

