Notierung im Blick

CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Mittag ins Plus

21.10.25 12:05 Uhr
CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Mittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 25,10 EUR.

Um 11:40 Uhr ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 25,10 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,15 EUR. Bei 24,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 14.696 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,10 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 01.08.2025 Kursverluste bis auf 20,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 23,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,20 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 12.08.2025. CANCOM SE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,20 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 394,74 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 393,24 Mio. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 0,907 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen