CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE legt am Dienstagnachmittag zu

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 25,00 EUR nach oben.

Die CANCOM SE-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 25,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 25,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 30.163 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,65 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 18,80 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 12.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 393,24 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,38 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von CANCOM SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,907 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet