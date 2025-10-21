DAX24.298 +0,2%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.979 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1601 -0,4%Öl60,65 -0,5%Gold4.126 -5,3%
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co. KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.
Kursentwicklung

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE legt am Dienstagnachmittag zu

21.10.25 16:08 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE legt am Dienstagnachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 25,00 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
24,70 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CANCOM SE-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 25,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 25,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 30.163 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,65 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 18,80 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 12.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 393,24 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,38 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von CANCOM SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,907 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM

NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Cancom SE

Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

