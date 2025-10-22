CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochnachmittag fester

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere um 15:48 Uhr 0,8 Prozent. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,45 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,85 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 32.944 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,60 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,20 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Am 12.08.2025 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. CANCOM SE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,20 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 0,907 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet