CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Freitagvormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 25,45 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,8 Prozent auf 25,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 25,50 EUR. Bei 25,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.796 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 19,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 20,24 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,20 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 12.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,20 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 393,24 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,913 EUR je CANCOM SE-Aktie.

