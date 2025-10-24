DAX24.225 +0,1%Est505.669 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl65,91 -0,1%Gold4.062 -1,6%
Kursentwicklung

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

24.10.25 12:04 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 25,35 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
24,80 EUR 0,25 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 25,35 EUR. Bei 25,50 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.879 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 19,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,000 EUR aus. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,20 EUR.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 393,24 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 394,74 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von CANCOM SE.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 0,913 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

