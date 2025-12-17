DAX24.123 +0,2%Est505.734 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,49 +0,5%Nas23.111 +0,2%Bitcoin73.736 -1,4%Euro1,1719 -0,2%Öl60,12 +2,2%Gold4.318 +0,4%
AKTIE IM FOKUS: Enttäuschender Ausblick bringt Südzucker erneutes Tief seit 2008

17.12.25 09:38 Uhr
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,29 EUR -0,31 EUR -3,23%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Südzucker reagieren die Anleger am Mittwoch verstimmt auf einen gedämpften Ausblick des Zuckerkonzerns. Der Kurs gab im frühen Xetra-Handel um bis zu 4,4 Prozent nach, wobei er mit 9,20 Euro den niedrigsten Stand seit 2008 erreichte. Zuletzt verringerte sich das Minus bei einem Kurs von 9,35 Euro auf 2,9 Prozent. Die Aktien standen wieder unter ihrer zuletzt umkämpften 21-Tage-Linie, ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend.

Analyst Oliver Schwarz von Warburg Research sprach von einem enttäuschenden Ausblick auf das neue Geschäftsjahr, in dem Südzucker von einem weiter schwierigen Markt ausgeht. Im Kernsegment dürfte es daher 2026/27 "keine signifikante" Ergebniserholung geben, wurde mitgeteilt. Schwarz sieht eine Enttäuschung darin, dass es keine Fortschritte bei der Profitabilität gebe. Es konnte die Enttäuschung auch nicht mildern, dass bei der Tochter CropEnergies mit deutlichen Ergebnissteigerungen gerechnet wird./tih/jha/

