Aktien Asien-Pazifik: Mehrheitlich im Minus

Heute im Fokus

BAT reduziert Beteiligung an ITC. Condor klagt gegen Lufthansa-Übernahme von ITA. EnBW nimmt Baden-Württembergs größten Solarpark in Betrieb. Urteil gegen RWE in Klimaklage steht bevor. Spanien prüft BBVA-Angebot für Sabadell. Aroundtown mit Gewinn - Jahresziele bekräftigt. Musks SpaceX: Starship-Testflug misslungen. Selenskyj zu Gesprächen in Berlin erwartet.