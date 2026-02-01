DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8800 +0,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.555 -0,2%Euro1,1858 +0,4%Öl67,26 -1,2%Gold5.012 +1,1%
Aktien Asien: Sieg der Liberaldemokraten in Japan treibt Nikkei auf Rekordhoch

09.02.26 07:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Nikkei 225
56.363,9 PKT 2.110,3 PKT 3,89%
Charts|News|Analysen

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Kräftige Kursgewinne an den US-Börsen am Freitag haben auch die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenbeginn befeuert. Zuletzt von KI-Konkurrenzsorgen gebeutelte Software-Aktien unternahmen dort einen Stabilisierungsversuch.

In Tokio sorgte ein historischer Wahlsieg der Liberaldemokratischen Partei (LDP) für zusätzlichen Rückenwind: Der Leitindex Nikkei 225 stieg am Montag auf ein Rekordhoch von 57.337 Punkten. Zum Handelsschluss ging es für den Index noch um knapp 4 Prozent auf rund 56.364 Punkte nach oben.

Japans Regierungspartei errung unter Führung der stramm nationalkonservativen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi den größten Wahlsieg ihrer Geschichte. Als erste Partei seit dem Zweiten Weltkrieg gewann die Liberaldemokratische Partei (LDP) bei der Wahl zum Unterhaus allein mehr als zwei Drittel der 465 Sitze in der mächtigen Parlamentskammer. Der überragende Sieg verschafft der rechtsgerichteten Regierungschefin enorme Macht.

"Sanae Takaichi versprach im Vorfeld der Wahlen höhere Staatsausgaben und mehr Investitionen in die Verteidigung", schrieb Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. An den Finanzmärkten begrüßten Investoren das Wahlergebnis mit deutlichen Zugewinnen des japanischen Aktienleitindex Nikkei. Die japanische Wirtschaft wachse in Anbetracht widriger globaler Umstände verhältnismäßig solide.

In Südkorea ging es mit dem Kospi-Index um fast vier Prozent nach oben, das Börsenbarometer verpasste ein Rekordhoch nur knapp. In China stieg der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen um 1,4 Prozent auf 4.710 Zähler, der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 1,8 Prozent zu.

Auch am australischen Markt waren Aktien gesucht. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) gewann knapp zwei Prozent auf 8.870 Punkte./bek/mis

