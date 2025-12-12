DAX24.339 +0,2%Est505.773 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 +0,9%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.609 -0,2%Euro1,1723 -0,1%Öl61,25 -0,5%Gold4.329 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Oracle 871460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX im Plus -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple, BioNTech, lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, Canopy Growth & Co. im Fokus
Top News
Weihnachtsrally gestartet: DAX kommt von Tageshoch zurück - grüne Vorzeichen bleiben Weihnachtsrally gestartet: DAX kommt von Tageshoch zurück - grüne Vorzeichen bleiben
Lufthansa-Aktie springt hoch nach Kaufempfehlung von Kepler - Strecke Dresden-München bleibt Lufthansa-Aktie springt hoch nach Kaufempfehlung von Kepler - Strecke Dresden-München bleibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.

Aktien Europa: Moderate Gewinne - UBS auf Mehrjahreshoch

12.12.25 12:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
48.704,0 PKT 646,3 PKT 1,34%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Freitag leicht zugelegt. Mit Rückenwind der Wall Street pirschte sich der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 an seine bisherigen Höchststände heran. Am Mittag notierte er 0,52 Prozent höher mit 5783,89 Punkten. "Der Dow Jones hat ein neues Allzeithoch markiert, und die runde 50.000-Punkte-Marke rückt zunehmend näher", merkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets zu den Vorgaben aus Übersee an.

Wer­bung

Außerhalb des Euroraums ging es ebenfalls leicht nach oben. Der britische FTSE 100 gewann 0,21 Prozent auf 9.723,18 Punkte, der Schweizer SMI zog um 0,28 Prozent auf 12.941,42 Punkte an.

Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich brachten die Märkte nicht aus dem Takt. "Die neuesten Inflationsdaten zeigen weiterhin an, dass die Inflation im Griff bleibt", schrieb Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka.

Für die Europäische Zentralbank ergibt sich nach Ansicht von Eckhard Schulte, dem Vorstandsvorsitzenden des Vermögensverwalters MainSky Asset Management, somit kein Handlungsbedarf. "Sowohl auf der Sitzung in der kommenden Woche als auch in den kommenden Monaten erwarten wir keine weitere geldpolitische Lockerung", so Schulte. "Tendenziell bessere Konjunkturindikatoren könnten die EZB dazu veranlassen, am Donnerstag ihre Wachstumsprognose leicht zu erhöhen, während sich die Inflation mit rund zwei Prozent auf Zielkurs befindet."

Wer­bung

Gefragt waren Finanzdienstleister, die von den Gewinnen der UBS profitierten. In der Diskussion um die künftigen Eigenmittelanforderungen liegt laut einem Pressebericht ein Kompromissvorschlag von bürgerlichen Schweizer Parlamentariern vor. Der Vorschlag wolle bei hohen Sicherheiten für die Großbank auch die "Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes berücksichtigen", hieß es in der "Neuen Zürcher Zeitung" ("NZZ") am Donnerstagabend. Die Papiere der UBS legten um rund vier Prozent zu und stiegen damit auf den höchsten Stand seit 17 Jahren.

Die Aktien von Schneider Electric knüpften an ihre Gewinne von Vortag an und gewannen 1,5 Prozent. Analysten äußerten sich erfreut zu den Zielen, die das Unternehmen am Donnerstag auf seinem Kapitalmarkttag formuliert hatte. Schneider habe gute Chancen auf prozentual zweistelliges Gewinnwachstum, hieß es etwa von der UBS. Damit gebe es auch Potenzial für Übernahmen und weitere Kapitalausschüttungen.

Ölwerte schwächelten dagegen. Die leichte Erholung der Ölpreise brachte dem Sektor wenig. "Die Ölpreise dürften anfällig für weitere Rückschläge bleiben, da hohe Lager­bestände in strategischen Reserven auf den Markt kommen könnten", stellte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank fest. "Der globale Ölmarkt wird mit einem deutlichen Angebotsüberhang in das Jahr 2026 eintreten."

Wer­bung

Die Papiere von Eni legten trotzdem leicht zu. Die britische Investmentbank Barclays hatte das Kursziel von 18,50 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen./mf/stw

Mehr zum Thema Dow Jones 30 Industrial

13:22Salesforce Agentforce 360: KI-Agenten mit Kontext
13:22Amazon, Shein, Temu: EU erhöht Importkosten für Billigwaren
13:12Neues Elektroflugzeug für 76 Passagiere will mithilfe von Boeing und Pratt & Whitney abheben
12:45Amazon vs. Walmart: Which Stock Will Outperform in 2026?
12:44Apple-Pay-Ersatz: Volksbanken starten NFC-Zahlungen auf dem iPhone
12:24The Zacks Analyst Blog Highlights Caterpillar, Shopify, Qualcomm, Waterstone Financial and Tucows
12:21The Zacks Analyst Blog Highlights ICICI Bank, Taiwan Semiconductor, MercadoLibre and NVIDIA
12:18The Zacks Analyst Blog Highlights Walmart, Target, Kroger and Costco
mehr