DAX24.366 +0,3%Est505.777 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,37 +1,0%Nas23.490 -0,4%Bitcoin78.659 -0,2%Euro1,1731 -0,1%Öl61,13 -0,7%Gold4.345 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Oracle 871460 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX etwas fester -- Dow vor neuem Rekord? -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Canopy Growth & Co. im Fokus
Top News
Fraport-Aktie gibt nach: Flughafenbetreiber will erste Dividende seit der Pandemie zahlen Fraport-Aktie gibt nach: Flughafenbetreiber will erste Dividende seit der Pandemie zahlen
S&P 500: Was steckt hinter dem optimistischen Ziel der Deutschen Bank für das Jahr 2026? S&P 500: Was steckt hinter dem optimistischen Ziel der Deutschen Bank für das Jahr 2026?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.

Bayerns Chef-Medienwächter Schmiege im Amt bestätigt

12.12.25 13:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
4,73 EUR 0,08 EUR 1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayerns Chefaufseher für Privatsender und Streamingplattformen bleibt weitere fünf Jahre im Amt: Der Jurist Thorsten Schmiege ist für eine zweite Amtszeit als Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) gewählt worden.

Wer­bung

Der 51-jährige Schmiege ist derzeit einer der wohl wichtigsten Medienwächter in Deutschland. Bald hat er euch eine Spitzenposition für alle 14 deutschen Landesmedienanstalten (DLM) inne. Ab dem neuen Jahr ist er Vorsitzender der DLM-Direktorenkonferenz. Die Häuser kontrollieren und fördern in den Ländern private Radio- und Fernsehanbieter sowie Streaming- und Videoplattformen.

Für das Verhältnis der öffentlich-rechtlichen Sender zu den Privaten forderte Schmiege: "Kooperation statt Konfrontation ist wichtiger denn je." Der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in München sagte er: "Das ist nicht mehr eine Frage des Wollens, sondern des Müssens."

Medienrat schafft früh Klarheit

Bei der Wiederwahl als Präsident in Bayern im zuständigen BLM-Medienrat erhielt Schmiege 38 von 40 abgegebenen gültigen Stimmen. Schmiege war der einzige Kandidat. Nötig war bei dem geheimen Votum die Mehrheit der Stimmen der Anwesenden. Schmieges zweite Amtszeit beginnt erst im Herbst 2026 und reicht über dann weitere fünf Jahre bis ins nächste Jahrzehnt. Der für die Wahl zuständige Medienrat wollte früh Klarheit.

Wer­bung

Schmiege war vor seinem Wechsel 2019 zur BLM in Bayerns Staatskanzlei tätig. Der gebürtige Nordrhein-Westfale lebt und arbeitet seit mehr als 30 Jahren im Freistaat.

Dem Medienrat gehören 50 Vertreter gesellschaftlicher Gruppen in Bayern an. Neben der Wahl des Präsidenten genehmigt er private Rundfunkangebote, entscheidet über Fördergelder und überwacht die Einhaltung der Programmgrundsätze./fd/DP/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
10.12.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.12.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
12.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
05.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
28.10.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldDeutsche Bank AG
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.09.2025ProSiebenSat1 Media SE SellWarburg Research
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
04.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProSiebenSat.1 Media SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen