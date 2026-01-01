Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne - EuroStoxx-Rekord über 6.000 Punkte

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der ordentliche Lauf an Europas Aktienmärkten hat sich am Montag mit weiteren Höchstständen gebremst fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 knüpfte an seinen Rekordkurs vom Freitag an und überwand gegen Mittag erstmals die Marke von 6.000 Punkten. Letztlich ging der Eurozone -Leitindex mit einem Plus von 0,31 Prozent bei 6.016,30 Punkten aus dem Handel.

Auch außerhalb des Euroraums ging es leicht nach oben. Der Schweizer SMI erklomm ebenfalls eine weitere Bestmarke und schloss 0,04 Prozent im Plus bei 13.426,98 Punkten. Der britische Leitindex FTSE 100 legte am Ende um 0,16 Prozent auf 10.140,70 Zähler zu und verpasste knapp ein Rekordhoch./edh/nas