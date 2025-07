Aktien Frankfurt Ausblick: Abgaben - JPMorgan skeptisch für Quartalsbilanzen

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit leichten Verlusten dürfte der DAX in die neue Börsenwoche gehen. In der stehen die Quartalsbilanzen einiger Dax-Unternehmen auf der Agenda. Anleger könnten sich am Montag folglich erst noch bedeckt halten.

Der Aktienmarktstratege Mislav Matejka von der Investmentbank JPMorgan sieht für die gerade nun anrollende Berichtssaison in Europa eher das Risiko von Enttäuschungen. Als Bremsklötze nennt er generell durchwachsenes Geschäft, einen starken Euro sowie die Zollunsicherheiten.

Der X-DAX signalisierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Handelsstart 0,2 Prozent niedriger bei 24235 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnete sich ebenfalls ein etwas niedrigerer Wochenauftakt ab.

Am Freitag war der Dax im frühen Handel noch fast auf 24.500 Punkte gestiegen - der jüngste Rekord bei 24.639 Punkten war wieder greifbar nahe. Dann setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein, die sich nun noch etwas fortsetzen.

Unter den Einzelwerten könnten Autobauer einen Blick wert sein, nachdem der Vielmarkenkonzern Stellantis für das erste Halbjahr auf Basis vorläufiger Zahlen einen Verlust ausgewiesen hatte.

Derweil überraschte der Billigflieger Ryanair mit der Gewinnentwicklung im abgelaufenen Geschäftsquartal auch dank deutlich gestiegener Ticketpreise positiv. Entsprechend sollten Aktien anderer Fluggesellschaften im Blick gehalten werden./bek/mis