Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend erwartet -- Börsen in Fernost ziehen an -- BASF-Zahlen leicht über Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, BVB, adidas im Fokus
Top News
Ausblick: Knorr-Bremse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
RWE-Aktie: Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland beginnt
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax hängt fest - Quartalszahlen und Fed-Entscheidung

29.10.25 08:21 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch am Mittwoch scheinen die Anleger am deutschen Aktienmarkt keine Risiken einzugehen. Der DAX dürfte vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an seinen zähen Wochenauftakt anknüpfen. Die Musik spielt zurzeit in New York, wo das KI-Fieber für immer neue Kursrekorde sorgt, auch wenn den US-Börsen am Vortag zum Handelsende hin die Luft etwas ausgegangen war.

Der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn kaum Veränderung bei 24.267 Punkten. Auch beim EuroStoxx 50, dem Leitbarometer der Euroregion, dürfte sich zum Start noch nicht viel tun.

Am Abend wird das geldpolitische Gremium der US-Notenbank die Zinsentscheidung bekanntgeben, wobei der Markt von einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte ausgeht. "Diese ist in den Kursen so eingepreist", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Entscheidend für die Börsen sei deshalb der zukünftige Zinspfad, den Fed-Präsident Jerome Powell skizziere. "An den Börsen wird für den Dezember eine weitere Zinssenkung erwartet. Sollte Powell diese Erwartung abschwächen, könnten die Börsen enttäuscht reagieren."

Bis zur Zinsentscheidung der Fed am Abend und zu den nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen von "Big Tech" wie Microsoft, Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) dürfte die Berichtssaison hierzulande für Bewegung sorgen: Mit der Deutschen Bank (Deutsche Bank), BASF, Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler))-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und adidas stehen vier Dax-Konzerne mit Geschäftszahlen im Fokus. In ersten Reaktionen stießen diese am Markt auf ein positives Echo.

So überraschte die Deutsche Bank mit positiv. Die Papiere stiegen auf Tradegate im vorbörslichen Handel um 2 Prozent zum Xetra-Schluss, jene der Tochter DWS (DWS Group GmbHCo) verteuerten sich nach Zahlenvorlage um 3,3 Prozent. Die Fondsgesellschaft habe stark abgeschnitten, hieß es vom Investmenthaus Jefferies. Man sei mit Blick auf die Jahresziele gut in der Spur.

Auch der Quartalsbericht des Chemiekonzerns BASF enttäuschte nicht, die Aktien gewannen moderat dazu. Die Titel des Sportartikelherstellers Adidas verbuchten einen Zuwachs von 1 Prozent.

Mercedes-Benz legten um 2,4 Prozent zu. Der Autobauer habe die Erwartungen übertroffen, schrieben die Analysten der RBC. Der lediglich bestätigte Jahresausblick werfe aber die Frage auf, ob die Markterwartungen für das Schlussquartal sinken müssten oder ob das Management einfach nur konservativ plane.

Im MDAX waren Redcare (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) auffällig mit einem vorbörslichen Kursplus von 5,6 Prozent auf Tradegate. Die Online-Apotheke konnte den operativen Gewinn etwas stärker steigern als gedacht.

Drägerwerk (Drägerwerk) aus dem SDAX notierten auf Tradegate 1,9 Prozent höher, nachdem der Anbieter von Medizin- und Sicherheitstechnik die verbesserte Gesamtjahresprognose vom Oktober bestätigt hatte./ajx/mis

