Aktien Frankfurt Ausblick: Dax könnte den sechsten Tag in Folge steigen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Dienstag seinen positiven Lauf fortsetzen und weiter zulegen. Im Fokus stehen am Morgen das GfK-Konsumklima sowie zahlreiche Unternehmensberichte zum abgelaufenen Quartal, die vorbörslich überwiegend positiv aufgenommen wurden.

Wer­bung Wer­bung

Nach bereits fünf freundlichen Handelstagen signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenauftakt ein Plus von 0,2 Prozent auf 22.327 Punkte. Tags zuvor war der deutsche Leitindex kurzzeitig sogar wieder auf 22.443 Punkte gestiegen und hatte sich damit von seinem Monatstief um gut 21 Prozent erholt. Die Kursdelle seit dem von US-Präsident Donald Trump angekündigten "Tag der Befreiung" der USA durch massive Zollpakete wurde wieder ausgeglichen, wodurch der Dax allerdings nun technisch auf Widerstand stößt, um weiter zu steigen. Das zeigte sich bereits zum Wochenstart, als die Gewinne bis Handelsschluss wieder weitgehend abbröckelten.

"Die aktuelle Rally ist beeindruckend", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt. Allerdings lasse die Kaufbereitschaft nach. "Das Handelsvolumen bei den 40 Dax-Aktien war am Vortag so niedrig wie zuletzt am US-Feiertag im Februar." Zudem bleibe die politische und handelspolitische Lage schwankungsreich.

Der Leitindex der Eurozone , der EuroStoxx 50, wird am Dienstag unterdessen mit minus 0,2 Prozent etwas tiefer erwartet.

Wer­bung Wer­bung

Wie das GfK-Konsumklima für Mai zeigte, ist die Stimmungslage unter den Verbrauchern in Deutschland zwar trüb, hat sich aber etwas aufgehellt und fiel besser aus als prognostiziert.

Unter den Einzelwerten stehen im Dax Rheinmetall, der Triebwerksbauer MTU (MTU Aero Engines), die Deutsche Bank und der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise mit Quartalszahlen im Blick, die auf Tradegate positiven Anklang fanden.

Die Deutsche Börse und der Sportwagenbauer Porsche hingegen enttäuschten. Der Börsenbetreiber hatte einen schwächer als erwarteten Jahresauftakt, was vorbörslich auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag für ein Minus von 4,5 Prozent sorgte. Porsche hatte wegen der US-Zölle und Mehrkosten für Batterien seine Jahresziele gekappt. Die Aktie verlor 3,0 Prozent auf Tradegate.

Wer­bung Wer­bung

Im MDAX zeigten sich Lufthansa nach Zahlen nahezu unverändert auf Tradegate, während der Kochboxen-Versender HelloFresh und die Deutsche-Bank-Tochter DWS (DWS Group GmbHCo) spürbar zulegten.

Besonders hoch in der Aufmerksamkeit steht die Aktie der Beteiligungsgesellschaft Mutares, die vorbörslich bis zu 20 Prozent absackte. Nicht nur, dass das SDAX-Unternehmen am Vorabend berichtete, im abgelaufenen Geschäftsjahr überraschend wenig umgesetzt und verdient zu haben. Es kündigte zudem die Verschiebung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses wegen eines erhöhten Prüfungs- und Dokumentationsaufwands an. Dies dürfte auch einen vorübergehenden Ausschluss aus dem Nebenwerte-Index nach sich ziehen. Am Morgen legte Mutares nun auch seine Zahlen zum ersten Quartal vor.

Ex Dividende wird an diesem Tag Henkel (Henkel vz) gehandelt./ck/jha/