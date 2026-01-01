DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 -3,2%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.087 +1,0%Euro1,1719 -0,1%Öl63,94 -0,1%Gold4.856 +2,0%
Aktien Frankfurt Ausblick: Kleines Minus im Dax erwartet - Qiagen weiter stark

21.01.26 08:17 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt bleibt auch am Mittwoch im Korrekturmodus. Nachdem sich zuletzt die Unsicherheit wegen der Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump wieder verstärkt hat, warten Anleger gespannt auf dessen Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Trump hatte den jüngsten Rückschlag am Wochenende mit seiner Zolldrohung im Streit um Grönland ausgelöst. Von seinem Rekordstand bei 25.507 Punkten aus der Vorwoche rutschte der DAX zwischenzeitlich um 1.000 Punkte ab und gab damit die Gewinne im laufenden Jahr von gut vier Prozent fast komplett wieder ab.

Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-DAX den Dax bei 24.670 Punkten - rund 0,1 Prozent unter dem Handelsschluss vom Vortag, aber noch klar über dem bisherigen Korrekturtief. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50, der in der Vorwoche ebenfalls Rekorde erzielt hatte, wird am Mittwoch ebenfalls im Minus erwartet.

Der Anlagestratege Henry Morrison-Jones von der UBS erinnerte die Anleger daran, dass die so wichtigen Anleihemärkte für gewöhnlich zwischen dem vierten und sechsten Tag den Höhepunkt ihrer Reaktion auf Ankündigen wie die neuen Trump-Pläne "Zölle 2.0" erreichen. Bislang sei sie recht moderat gewesen, so der Experte. Dabei wäre es gerade ein stärkerer Zinsanstieg, der Trump von aggressiver Rhetorik abbringen könnte.

Am verwundbarsten sieht Morrison-Jones die Branchen Automobil, Chemie und Bau. Autowerte waren am Montag zeitweise auf einen Tiefststand seit Oktober abgesackt. Vorbörslich tendieren BMW und VW (Volkswagen (VW) vz) auf der Handelsplattform Tradegate am Mittwochmorgen kaum verändert, Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) liegen leicht im Minus.

Um gut sechs Prozent aufwärts geht es derweil für QIAGEN, die am Vortag kurz vor Handelsende bereits zweistellig angesprungen waren. Um den Diagnostikspezialisten ranken sich einmal mehr Übernahmespekulationen.

Stark gefragt sind auch Aixtron (AIXTRON SE) nach einer Empfehlung von JPMorgan. Der Analyst Craig McDowell sieht den Chipausrüster vor einem breiten Aufschwung in allen Produktkategorien./ag

