09.09.25 14:24 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax dreht ins Minus - Lage in Frankreich bleibt fragil | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.729,2 PKT -77,9 PKT -0,33%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem freundlichen Start in die Börsenwoche haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder nachgegeben. Investoren reagierten damit auch auf das Scheitern der französischen Regierung am Vorabend. Der Leitindex DAX verlor am frühen Nachmittag knapp ein halbes Prozent auf 23.709 Punkte. Am Euro-Anleihenmarkt gaben französische Staatsanleihen nach.

Wer­bung

Nach dem Sturz der Mitte-Rechts-Regierung unter François Bayrou muss Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erneut einen neuen Premierminister finden, der das politisch gespaltene Land führen kann. Die Ausgangslage ist jedoch vertrackt. In der Nationalversammlung stehen sich Macrons Liberale, das linke Lager und die Rechtsnationalen um Marine Le Pen als drei große Blöcke gegenüber. Keiner von ihnen verfügt über eine eigene Mehrheit.

"Die politische Lage bleibt damit fragil und die notwendigen Reformen ungewiss", schrieb Analyst Andreas Wex von der Commerzbank. Es werde spannend sein zu sehen, ob und wie lange sich der neue Premier im Amt halten kann und ob er es schafft, einen Haushalt zu verabschieden. "Das in Koalitionen ungeübte politische Frankreich tut sich schwer mit Kompromissen", so Wex.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen verlor am Dienstag 0,4 Prozent auf 30.328 Zähler. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, lag hingegen moderat im Plus.

Wer­bung

Mit Blick auf einzelne Aktien sorgten Analystenkommentare für Kursbewegungen. So fielen Commerzbank am Dax-Ende um knapp 3,6 Prozent, belastet von einer Abstufung auf "Neutral" durch JPMorgan.

Unter den Nebenwerten stiegen Eckert & Ziegler (EckertZiegler) um 4,4 Prozent. Die Berenberg Bank hat zum Kauf der Papiere des Herstellers von Medizintechnologie geraten.

Kursgewinne wurden bei den Aktien der Verteidigungs- und Rüstungsbranche mitgenommen. Im Dax verloren Rheinmetall 2,7 Prozent, im MDax waren HENSOLDT und RENK mit 5 respektive 4,3 Prozent die größten Verlierer.

Wer­bung

Die Papiere von DEUTZ büßten knapp 6 Prozent auf 9,38 Euro ein. Der Motorenbauer hat zur Finanzierung einer Übernahme im Drohnengeschäft das Grundkapital um rund 10 Prozent aufgestockt. Die Anteilsscheine wurden bei der Kapitalerhöhung zu je 9,45 Euro platziert./bek/jha/

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

