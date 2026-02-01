Aktien Frankfurt: Dax legt etwas weiter zu - Umfeld bleibt positiv

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt ist die jüngste Erholung etwas ins Stocken geraten. Der Leitindex DAX stand am frühen Dienstagnachmittag nur noch 0,3 Prozent im Plus bei 24.859 Punkten, nachdem er im frühen Handel um bis zu 1,2 Prozent angezogen hatte.

Am Vortag hatte der Dax nach nervösem Start deutlich zugelegt, denn an den Gold- und Silbermärkten hatte eine Beruhigung eingesetzt. Die Stabilisierung dort setzt sich am Dienstag fort. Nach Einschätzungen des Marktstrategen Ahmad Assiri vom Handelshaus Pepperstone haben sich die Rahmenbedingungen für den Handel mit Edelmetall trotz der jüngsten Turbulenzen wenig verändert.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte legte um 0,3 Prozent auf 31.610 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent nach oben.

Die Experten der Landesbank NordLB erläuterten, dass sich am Vortag unter Anlegern die Erkenntnis durchgesetzt habe, dass sich an dem fundamental positiven Umfeld für die Börsen wohl nichts grundlegend geändert hat. So wächst die Weltwirtschaft trotz der US-Zollpolitik und der geopolitischen Krisen robust. Die zeitweise massiven Verluste am Edelmetall-Markt hätten den Dax damit nicht nachhaltig belastet, schrieben die Fachleute.

An der Dax-Spitze stiegen die Aktien von Daimler Truck um vier Prozent. Unter den europäischen Lkw-Bauern sind die Papiere der Schwaben neuer Favorit des Analysten Alexander Jones von der Bank of America. Der Truck-Zyklus nehme Fahrt auf, die Bewertungen seien noch günstig, und die Gewinnerwartungen hätten noch Luft nach oben.

Am Dax-Ende sackten die Anteilsscheine des Online-Modehändlers Zalando um fast 14 Prozent ab. Börsianer verwiesen auf die Warnung des Analysten Luke Holbrook von der US-Bank Morgan Stanley vor aufkommender Konkurrenz durch globale Social-Media-Netzwerke.

Aktien aus dem Stahlbereich waren nach ihrem jüngsten Rücksetzer wieder gefragt. Am Vortag schon waren sie mit den Metallpreisen angezogen, die sich von ihrem jüngsten Kurssturz erholten. Dieser Trend setzte sich am Dienstag fort. Damit gewannen thyssenkrupp im MDax fast sechs Prozent. Im Nebenwerteindex SDAX stiegen Salzgitter um gut drei Prozent.

Derweil geht die Berichtssaison der Unternehmen in eine neue Runde. So will der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius (Sartorius vz) an seine jüngste Erholung anknüpfen und weiter profitabel wachsen. Die Ziele für 2026 implizierten aber eine Senkung der Markterwartungen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis, schrieb Charles Pitman-King von der britischen Investmentbank Barclays. Der wohl bewusst vorsichtige Ausblick sei für die Papiere eine Belastung. Die Vorzugsaktien von Sartorius schwankten stark und zogen zuletzt um mehr als fünf Prozent an.

Der Hersteller von Halbleiter-Wafern Siltronic rechnet nach einem tristen Jahr 2025 mit einem weiter schwierigen Geschäftsumfeld. Damit fielen dessen Papiere um knapp fünf Prozent.

Zudem bewegten erneut Analystenstimmen die Kurse. So könnte sich nach Ansicht der Privatbank Berenberg ein Kauf der Aktien von Evotec (EVOTEC SE) lohnen. Die Hamburger seien ein weltweit anerkanntes Auftragsforschungsinstitut. Den Kunden böten sie umfangreiche Lösungen in der Forschung und Entwicklung von Medikamenten. Die Evotec-Papiere schnellten um fast elf Prozent nach oben und waren damit der klare Favorit im SDax./la/jha/

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---