DAX24.861 +1,2%Est505.960 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 -1,5%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.835 +0,4%Euro1,1705 +0,2%Öl64,25 -1,6%Gold4.828 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- Moderna, Rüstungsaktien, Carl Zeiss, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, D-Wave, Netflix im Fokus
Top News
D-Wave im Fokus: So schlägt sich die Aktie nach der Akquisition von Quantum Circuits D-Wave im Fokus: So schlägt sich die Aktie nach der Akquisition von Quantum Circuits
Trump verweist auf Grönland-Rahmenabkommen: Zölle gegen Europa zurückgezogen Trump verweist auf Grönland-Rahmenabkommen: Zölle gegen Europa zurückgezogen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

Aktien Frankfurt: Erholung nach Trumps Zoll-Kehrtwende

22.01.26 12:08 Uhr
Aktien Frankfurt: Erholung nach Trumps Zoll-Kehrtwende | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.861,3 PKT 300,4 PKT 1,22%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei schwachen Tagen infolge des neuerlichen Zollschocks hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zur Erholung angesetzt. Denn die Drohung durch neue US-Zölle vom 1. Februar an gegen acht europäische Länder ist nach einem Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte wieder vom Tisch.

Wer­bung

Der DAX erholte sich um bis zu 1,5 Prozent auf 24.937 Punkte, nachdem er tags zuvor zeitweise noch bis auf fast 24.349 Punkte gesunken war. Damit hatte er seit dem Rekord der Vorwoche bei 25.507 Punkten 4,5 Prozent abgegeben. Zuletzt lag der Dax am Donnerstagmittag bei 24.869 Punkten.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte lag mit plus 2,1 Prozent auf 31.596 Punkte recht nahe am Tageshoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,2 Prozent. Er hatte nach einem Rekord in der Vorwoche zuletzt ebenfalls deutlich korrigiert.

Trump hat mit Rutte einen Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion gesteckt - daher sollen doch keine Zölle kommen. Nur wenige Stunden zuvor hatte das EU-Parlament im Gegenzug zu Trumps Drohung noch die Ratifizierung des Handelsdeals mit den USA gestoppt.

Wer­bung

"Noch sind nicht viele Details zum geplanten Abkommen zwischen den USA und der NATO bekannt", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Viel wichtiger ist für die Börsianer ohnehin die Info, dass die angedrohten Zusatzzölle am 1. Februar nicht in Kraft treten werden. Ob das Grönland-Thema damit dauerhaft zur Zufriedenheit aller gelöst werden kann, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt offen. Fürs Erste feiern die Börsen aber die neue Faktenlage."

Insbesondere Autowerte wie VW (Volkswagen (VW) vz), BMW und Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) reagierten zunächst mit deutlichen Gewinnen. Der europäische Auto-Branchenindex war am Montag auf das tiefste Niveau seit Oktober abgerutscht. VW überzeugte zudem bei der Kassenlage im Konzernbereich Automobile. Die Aktien gewannen an der Dax-Spitze bis zu 6 Prozent. Mercedes und BMW traten mit plus 1,5 Prozent zuletzt etwas ins Dax-Mittelfeld zurück.

Bei der Deutschen Börse (Deutsche Börse) reagierten Anleger positiv auf das milliardenschwere Angebot für die Fondsplattform Allfunds (Allfunds Group). Die Aktien der Eschborner gewannen bis zu 4,5 Prozent. Die Anleger setzen auf die versprochenen Synergien.

Wer­bung

Aus den Rüstungswerten zogen sich einige Anleger im Zuge der leichten geopolitischen Entspannung zurück. Rheinmetall, HENSOLDT und RENK gehörten zu den schwächsten Werten in Dax und MDax. Auch SAP (SAP SE) fielen negativ auf mit einem Tief seit Sommer 2024. Die Aktien der Walldorfer leiden wie andere Softwareaktien schon länger unter der rasanten KI-Entwicklung und entsprechender Unsicherheit für das Wachstumsprofil.

Bei Carl Zeiss Meditec sorgten Signale für das Geschäftsjahr für Mollstimmung und einen zweistelligen Kursrutsch. Die Jenaer werden laut eigener Einschätzung nach einem überraschend schwachen Auftakt die Jahresziele voraussichtlich nicht erreichen.

Derweil schossen IONOS im Nebenwerteindex SDax um gut 7 Prozent hoch auf das Niveau von Mitte November. Der Umbruch des Internets, unter anderem durch agentische KI, sei eine Chance für den Webhoster, schrieb Stephane Beyazian von der Investmentbank Oddo BHF in seiner Empfehlung./ag/mis

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

13:30Börsenjahr 2026: Chance oder Risiko? Apple, Microsoft, NVIDIA, Netflix, Amazon, Alphabet und Tesla in der Analyse
13:30Börsenjahr 2026: Chance oder Risiko? Apple, Microsoft, NVIDIA, Netflix, Amazon, Alphabet und Tesla in der Analyse
13:30Börsenjahr 2026: Chance oder Risiko? Apple, Microsoft, NVIDIA, Netflix, Amazon, Alphabet und Tesla in der Analyse
13:30Börsenjahr 2026: Chance oder Risiko? Apple, Microsoft, NVIDIA, Netflix, Amazon, Alphabet und Tesla in der Analyse
13:30Börsenjahr 2026: Chance oder Risiko? Apple, Microsoft, NVIDIA, Netflix, Amazon, Alphabet und Tesla in der Analyse
13:28„Deutschland braucht mehr Tempo. KI kann da helfen“, sagt der SAP-Chef
12:52Hot Stocks heute: BioNTech mit Kursziel 140 USD - bis zu sieben Onkologie Medikamente könnten auf den Markt kommen   
12:52Offenbar Einigung um Grönland erzielt: Trump-Kehrtwende treibt DAX sichtlich an
mehr