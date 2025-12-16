DAX24.156 -0,3%Est505.750 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,45 +1,5%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.441 -0,1%Euro1,1756 ±0,0%Öl59,85 -0,8%Gold4.284 -0,5%
Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger treten auf die Bremse vor US-Jobdaten

16.12.25 09:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.156,0 PKT -74,0 PKT -0,31%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der freundlichen Tendenz zum Wochenauftakt hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag in Erwartung wichtiger US-Konjunkturdaten nachgegeben. Der DAX fiel in den ersten Handelsminuten um 0,5 Prozent auf 24.112 Punkte und rückt damit der psychologisch wichtigen 24.000-Punkte-Marke wieder näher. Der MDAX der mittelgroßen Werte verlor ebenfalls 0,5 Prozent auf 30.077 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent auf 5.736 Punkte abwärts.

In die Defensive gehen die Anleger vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed neben der Inflation das zweite wichtige Kriterium sind. An diesem Dienstag wird nicht nur der Jobbericht für November veröffentlicht. Es werden auch Daten zur Beschäftigung im Oktober nachgeholt, die im Herbst wegen des teilweisen Stillstands der Regierungsbehörden im Zuge des Haushaltsstreits ausgefallen waren.

"Die letzten Wochen haben gezeigt: Gute Daten reichen nicht mehr, um die Kurse weiter steigen zu lassen. Sie müssen schon sehr gut sein. Die Messlatte der Anleger hängt hoch, und Skepsis dominiert: Übertreffen die heutigen Zahlen die Erwartungen? Jede Enttäuschung könnte die Verkäufe im Dax fortsetzen", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank./edh/jha/

