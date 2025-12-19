DAX24.243 +0,2%Est505.748 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 +4,4%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.156 +3,1%Euro1,1712 -0,1%Öl59,55 -0,3%Gold4.331 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX fester -- Asien schließt in Grün -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, PUMA, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Analyse: So bewertet Warburg Research die adidas-Aktie Analyse: So bewertet Warburg Research die adidas-Aktie
BioNTech-Aktie freundlich - großer Schub nach CureVac-Deal bleibt jedoch aus BioNTech-Aktie freundlich - großer Schub nach CureVac-Deal bleibt jedoch aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax am Verfallstag zunächst kaum verändert

19.12.25 09:25 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax am Verfallstag zunächst kaum verändert | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.240,0 PKT 40,5 PKT 0,17%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung vom Vortag hat sich der DAX am Freitag zunächst behauptet. Wenige Minuten nach der Eröffnung auf Xetra notierte er prozentual kaum verändert bei 24.196 Punkten. Die Wochenbilanz des Dax ist damit knapp positiv. Seit Jahresanfang hat der deutsche Leitindex um mehr als ein Fünftel zugelegt.

Wer­bung

Im Handelsverlauf könnte es am Freitag etwas volatiler zugehen, denn an den Börsen ist großer Verfallstag; Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen laufen aus. Im Dax steht laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners besonders die 24.000-Punkte-Marke im Blick.

Der MDAX der mittelgroßen Werte sank um 0,24 Prozent auf 30.207 Zähler. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, bewegte sich um seinen Vortagesschluss./ajx/stw

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com