Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax erholt sich - Gute Nachrichten vom Außenhandel

07.11.25 09:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.823,7 PKT 89,7 PKT 0,38%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Ende einer ereignisreichen Woche hat sich der DAX etwas von seinen Vortagesverlusten erholt. Der deutsche Leitindex legte am Freitag um 0,35 Prozent auf 23.817 Punkte zu. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Minus von 0,6 Prozent an.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenkonzerne gewann am Freitag 0,64 Prozent auf 29.144 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,3 Prozent zu.

Zum Wochenschluss kamen erfreuliche Konjunkturnachrichten aus Deutschland: Nach fünf Monaten Rückgang haben sich die Exporte in die USA im September erholt. Dies sei ermutigend, schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank und ergänzte: "Deutsche Waren sind trotz der erhobenen Zölle in den USA gefragt."/la/mis

