DAX24.847 +0,2%Est505.987 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7600 -0,6%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.493 -1,2%Euro1,1846 ±-0,0%Öl68,12 -0,7%Gold4.928 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Nikkei schließt tiefer -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Hapag-Lloyd, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros., NORMA im Fokus
Top News
Börse am Dienstag: DAX dreht auf grünes Terrain - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde Börse am Dienstag: DAX dreht auf grünes Terrain - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde
Meta dominiert den Markt für Smart Glasses! Meta dominiert den Markt für Smart Glasses!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax lustlos

17.02.26 09:18 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax lustlos | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.846,7 PKT 45,8 PKT 0,18%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
56.566,5 PKT -239,9 PKT -0,42%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ohne Impulse von der Wall Street präsentiert sich der DAX zur Eröffnung am Dienstag lustlos. Der deutsche Leitindex gab in den ersten Minuten des Xetra-Handels um 0,11 Prozent auf 24.775 Punkte nach. Damit orientiert sich das Barometer wieder zurück in Richtung der 50-Tage-Linie bei 24.646 Punkten. Dieses mittelfristige Trendbarometer hatte er zuletzt einige Male nur mit Mühe verteidigt.

Wer­bung

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten sank um 0,21 Prozent auf 31.299 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte prozentual unverändert.

In den USA war zu Wochenbeginn wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden. In Japan gab es beim Nikkei am Morgen weitere Gewinnmitnahmen nach dem Rekord der Vorwoche. Chinas Börsen bleiben wegen des dortigen Neujahrsfests noch geschlossen./ajx/jha/

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com