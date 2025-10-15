DAX24.288 +0,2%Est505.629 +1,4%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.731 -0,9%Euro1,1639 +0,2%Öl62,34 +0,1%Gold4.209 +1,6%
Aktien Frankfurt Eröffnung: Im Plus - Anleger hoffen auf nächste US-Zinssenkung

15.10.25 09:25 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit moderaten Gewinnen am Mittwoch hat sich im DAX das Auf und Ab auf hohem Niveau fortgesetzt. Hoffnungen auf sinkende Zinsen in den USA stützen. Zudem stellen sich in der politischen Krise Frankreichs die Sozialisten hinter Premier Sébastien Lecornu, um einen Sturz der Regierung zu verhindern.

Kurz nach dem Börsenstart legte der deutsche Leitindex um 0,2 Prozent auf 24.273 Zähler zu. Der MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen gewann 0,1 Prozent auf 30.107 Punkte. Mit plus 0,7 Prozent auf 5.593 Punkte ging es für den Leitindex der Eurozone, den EuroStoxx 50, indes noch etwas höher. Starken Quartalszahlen und Aussagen von den schwergewichteten Unternehmen LVMH und ASML trieben an.

Die Zinshoffnungen am Markt wurden befeuert, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag die sich weiter eintrübenden Perspektiven am US-Arbeitsmarkt betont hatte. Das heizte bereits im Handelsverlauf an der Wall Street die Erwartung an eine nächste Zinssenkung an. Die Fed wird darüber Ende des Monats entscheiden. Überschattet werden die Hoffnungen jedoch vom wieder verstärkt aufgeflammten Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Im hochverschuldeten Nachbarland Frankreich steht am Donnerstag das Misstrauensvotum auf der Agenda. Doch da sich die Sozialisten hinter Lecornu gestellt haben, ist es unwahrscheinlicher geworden, dass dieser und seine frisch angetretene Regierung von der Linkspartei und der nationalen Rechten gestürzt werden, auch wenn es keinen Fraktionszwang bei der Abstimmung gibt.

Charttechnisch gesehen bleibt Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets für den Dax bislang zuversichtlich. Das Börsenbarometer befinde sich unverändert im Seitwärtstrend. Nach dem Rekordhoch am vergangenen Donnerstag bei 24.771 Punkten und dem Rückschlag am Freitag, habe der Index am Vortag erfolgreich gegen ein weiteres Absacken angekämpft./ck/stk

