Aktien Frankfurt Eröffnung: Kaum verändert - 'Investoren fahren auf Sicht'

06.10.25 09:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.372,3 PKT -6,5 PKT -0,03%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist nach seiner starken Vorwoche wenig verändert in den Montag gestartet. Kurz nach der Xetra-Eröffnung notierte der deutsche Leitindex knapp im Plus bei 24.366 Punkten. Bereits am Freitag hatte sich im Feiertagshandel unter dem Strich nur wenig getan.

In den Oktober war der Dax nach dem lethargischen September mustergültig gestartet. Nicht wenige hoffen, dass er damit vielleicht die Basis für eine Jahresendrally legt.

Positive Handelsvorgaben aus Japan seien an deutschen Standardtiteln zum Wochenstart abgeprallt, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Der vorläufige Wegfall der offiziellen US-Konjunkturdaten durch den Shutdown in den USA sorge für etwas Unruhe. "Die Investoren fahren derzeit auf Sicht und agieren dadurch wesentlich risikoaverser."

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg am Montag um 0,36 Prozent auf 31.048 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um rund 0,2 Prozent nach./ajx/mis

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

