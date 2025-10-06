DAX24.377 ±-0,0%Est505.619 -0,6%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1674 -0,5%Öl65,63 +2,0%Gold3.946 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Goldpreis im Fokus
Top News
Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kaum verändert - Redcare stark

06.10.25 09:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.376,8 PKT -2,0 PKT -0,01%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist nach seiner starken Vorwoche wenig verändert in den Montag gestartet. Im frühen Handel verbuchte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,11 Prozent auf 24.406 Punkte. Bereits am Freitag hatte sich im Feiertagshandel unter dem Strich nur wenig getan.

Wer­bung

In den Oktober war der Dax nach dem lethargischen September mustergültig gestartet. Nicht wenige hoffen, dass er damit vielleicht die Basis für eine Jahresendrally legt. Die Ampel im Dax bleibe auf Grün, an den Weltbörsen sei die Stimmung bestens, konstatierte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.

Positive Handelsvorgaben aus Japan seien an deutschen Standardtiteln zum Wochenstart allerdings abgeprallt, kommentierte der Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Der vorläufige Wegfall der offiziellen US-Konjunkturdaten durch den Shutdown in den USA sorge für etwas Unruhe. "Die Investoren fahren derzeit auf Sicht und agieren dadurch wesentlich risikoaverser."

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg am Montag um 0,55 Prozent auf 31.107 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte nahezu unverändert.

Wer­bung

Die Aktien der Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) reagierten positiv auf Eckdaten zum abgelaufenen Quartal. Das Plus belief sich auf rund 10 Prozent. Nach zwei Quartalen mit nachlassender Dynamik bei Rezepten signalisiere die Verbesserung im dritten Quartal einen Wendepunkt, schrieb Martin Comtesse von Jefferies.

Hannover Rück (Hannover Rück) will "vor dem Hintergrund der sehr guten Kapitalausstattung" die Ausschüttungsquote für die reguläre Dividende steigern. Die Papiere legten an der Dax-Spitze um 2,3 Prozent zu. Auch Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) zeigten sich fest mit plus 1,5 Prozent.

Die Titel des Online-Brokers flatexDEGIRO erreichten ein Rekordhoch und gewannen zuletzt 4,2 Prozent. Aufträge aus der Ukraine bescherten dem Windkraftanlagen-Hersteller Nordex einen Zuwachs von 1,2 Prozent./ajx/zb

Mehr zum Thema DAX 40

10:32Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein
10:09DAX - Abprall um 24.500 Punkte
10:05Der ING Morning Call vom 06. Oktober mit Christian Zoller
09:46ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kaum verändert - Redcare stark
09:45Marktüberblick: Nikkei 225 nach Takaichi-Wahl im Rallymodus
09:45Marktüberblick: Nikkei 225 nach Takaichi-Wahl im Rallymodus
09:45Marktüberblick: Nikkei 225 nach Takaichi-Wahl im Rallymodus
09:45Marktüberblick: Nikkei 225 nach Takaichi-Wahl im Rallymodus
mehr