DAX23.430 +0,4%ESt505.386 +0,3%Top 10 Crypto16,19 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.649 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl67,92 -0,8%Gold3.665 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen ungleich - Hang Seng mit Kurssprung -- Deutsche Bank startet Aktienrückkauf -- Baidu mit eigenen Chips -- Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
Beiersdorf-Aktie nach Talfahrt stabil - Aktionär trennt sich von Aktien Beiersdorf-Aktie nach Talfahrt stabil - Aktionär trennt sich von Aktien
DAX erholt sich nach Vortagesrutsch - Anleger wagen sich vor Fed-Entscheid etwas aus ihrer Deckung DAX erholt sich nach Vortagesrutsch - Anleger wagen sich vor Fed-Entscheid etwas aus ihrer Deckung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Eröffnung: Stabilisierung nach Kursrutsch

17.09.25 09:13 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Stabilisierung nach Kursrutsch | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.425,9 PKT 96,6 PKT 0,41%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich am Mittwoch nach dem gestrigen Kursrutsch wieder etwas stabilisiert. Vor dem wichtigen US-Zinsentscheid am Abend blieben die Anleger aber vorsichtig. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,41 Prozent auf 23.425,94 Punkte. Der am Vortag ebenfalls schwache MDAX der mittelgroßen Unternehmen berappelte sich um 0,55 Prozent auf 30.266,38 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 erholte sich um 0,4 Prozent.

Wer­bung

Am Dienstag war der Dax aus seiner bisherigen September-Spanne nach unten herausgerutscht auf den niedrigsten Stand seit Juni. Damit hatte er weiter Anschluss an die US-Börsen verloren, die anschließend nur leicht im Minus aus dem Handel gegangen waren. Im bisherigen Jahresverlauf liegt das wichtigste deutsche Aktienbarometer aber immer noch vor den großen US-Indizes./gl/stk

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

10:10ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Vorsichtiger Optimismus vor US-Zinsentscheid
09:59DAX startet freundlich – Anleger blicken auf Fed-Entscheidung
09:59DAX startet freundlich – Anleger blicken auf Fed-Entscheidung
09:45Marktüberblick: Thyssenkrupp-Aktie im Aufwind
09:45Marktüberblick: Thyssenkrupp-Aktie im Aufwind
09:45Marktüberblick: Thyssenkrupp-Aktie im Aufwind
09:45Marktüberblick: Thyssenkrupp-Aktie im Aufwind
09:45Marktüberblick: Thyssenkrupp-Aktie im Aufwind
mehr