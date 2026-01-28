DAX24.906 +0,1%Est506.005 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 +0,9%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.171 ±-0,0%Euro1,1988 -0,5%Öl67,68 ±-0,0%Gold5.281 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 PUMA 696960 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F UnitedHealth 869561 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- LVMH, WACKER CHEMIE, Goldpreis im Fokus
Top News
Das Comeback Europas: Nutze die Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi! Das Comeback Europas: Nutze die Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Fed & Bilanzen im Blick: DAX bleibt auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke weiter im Blick Fed & Bilanzen im Blick: DAX bleibt auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke weiter im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Eröffnung: Zurückhaltung vor Fed-Sitzung

28.01.26 09:19 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt ruhig angehen lassen. Der DAX sank in den ersten Handelsminuten um 0,05 Prozent auf 24.881 Punkte. Tags zuvor war der deutsche Leitindex zwischenzeitlich über die viel beachtete Marke von 25.000 Punkten gestiegen, letztlich aber wieder abgedreht.

Wer­bung

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte gab am Mittwochmorgen ebenfalls um 0,05 Prozent auf 31.710 Zähler nach. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es hingegen um rund 0,4 Prozent nach oben. Dies liegt großteils am deutlichen Kursgewinn der schwer gewichteten Aktie von ASML (ASML NV), die von starken Quartalszahlen des Halbleiterindustrie-Ausrüsters profitiert.

Die US-Notenbank wird am Abend den Leitzins aus Sicht von Experten nicht weiter senken. Im Dezember hatte sie den Zins noch um 0,25 Prozentpunkte reduziert, im vergangenen Jahr um insgesamt 0,75 Punkte. Begründet wurden die Senkungen auch mit einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt./edh/mis