DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow45.592 +0,1%Nas21.687 +0,5%Bitcoin96.337 +0,9%Euro1,1686 +0,4%Öl67,60 -0,3%Gold3.416 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
Continental-Aktie in Grün: Continental trennt sich von Contitech-Bereich OESL Continental-Aktie in Grün: Continental trennt sich von Contitech-Bereich OESL
Aktien von Commerzbank und UniCredit leichter: Coba-Vorstand warnt erneut vor Übernahme durch UniCredit Aktien von Commerzbank und UniCredit leichter: Coba-Vorstand warnt erneut vor Übernahme durch UniCredit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

Aktien Frankfurt Schluss: Dax kaum bewegt trotz Nvidia-Zahlen und Daten

28.08.25 17:54 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax kaum bewegt trotz Nvidia-Zahlen und Daten | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.039,9 PKT -6,3 PKT -0,03%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Tagen mit moderaten Verlusten hat sich der DAX am Donnerstag ein wenig stabilisiert. Zum Handelsende notierte er 0,03 Prozent tiefer bei 24.039,92 Punkten. Weder die mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen des KI-Chip-Spezialisten NVIDIA noch Konjunkturdaten sorgten für Kursimpulse.

Wer­bung

Auf kurze Sicht sei es nun wichtig, dass der deutsche Leitindex nicht nachhaltig unter 24.000 Punkte falle, schrieben die Experten der Landesbank Helaba. Zur Wochenmitte hatte das Börsenbarometer die viel beachtete runde Marke zeitweise unterschritten. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen schloss am Donnerstag 0,41 Prozent schwächer mit 30.358,46 Punkten.

In Europa fehlte ebenfalls eine klare Richtung. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es letztlich minimal bergauf. Der schweizerische SMI verabschiedete sich 0,1 Prozent höher, wogegen der britische FTSE 100 etwas nachgab. In New York notierten die wichtigsten Aktienindizes zum europäischen Börsenschluss moderat in der Gewinnzone.

Am deutschen Aktienmarkt standen Automobilwerte im Fokus. Die Zulassungszahlen des Verbands der europäischen Automobilhersteller (Acea) für Juli seien ein "Hoffnungsschimmer", sagte ein Händler. Sie könnten die Stimmung für die Branche ein wenig aufhellen. Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und BMW gewannen jeweils 0,8 Prozent, wogegen Porsche AG (Porsche) und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) ein wenig nachgaben./gl/he

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

18:40DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
18:03ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax kaum bewegt trotz Nvidia-Zahlen und Daten
18:00DAX: politische Trends sorgen für Kursfantasie
18:00DAX: politische Trends sorgen für Kursfantasie
18:00DAX: politische Trends sorgen für Kursfantasie
18:00DAX: politische Trends sorgen für Kursfantasie
18:00DAX: politische Trends sorgen für Kursfantasie
18:00DAX: politische Trends sorgen für Kursfantasie
mehr