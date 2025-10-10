DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.274 -1,5%Top 10 Crypto16,40 -0,9%Nas22.504 -2,3%Bitcoin101.823 -3,3%Euro1,1606 +0,3%Öl62,77 -3,8%Gold3.989 +0,3%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BASF auf 'Hold' - Ziel 45 Euro

10.10.25 19:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
42,82 EUR -0,17 EUR -0,40%
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach dem Verkauf eines Mehrheitsanteils seiner Lacksparte auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Da BASF 40 Prozent am Unternehmen behalte, bedeute dies, dass der Chemiekonzern an allen späteren Aufwärtstrends teilhaben könne, sollte das Geschäft aufgespalten und an Branchenunternehmen veräußert werden, kommentierte Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

mehr Analysen