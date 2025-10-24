DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 +0,1%Nas23.229 +1,3%Bitcoin94.896 +0,2%Euro1,1629 +0,1%Öl66,31 +0,5%Gold4.127 ±0,0%
Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach US-Inflationsdaten moderat im Plus

24.10.25 17:49 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Ende einer guten Börsenwoche hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag nochmals Gewinne verbucht. In den USA wurden Inflationszahlen für September veröffentlicht, die moderater ausfielen als erwartet. Während dies an den New Yorker Börsen für Rekorde sorgte, reichte es hierzulande beim DAX für ein moderates Plus.

Wer­bung

Aus dem Handel ging der Dax 0,13 Prozent höher bei 24.239,89 Punkten. Damit verblieb er unterhalb des Rekordes von 24.771 Punkten in seiner jüngsten Handelsspanne, die in den vergangenen Tagen bis nahe an die Marke von 24.400 Zählern reichte. Mit einem Anstieg um 1,7 Prozent sieht seine Wochenbilanz ansehnlich aus.

Der MDAX verbuchte am Freitag deutlichere Kursgewinne. Der Index mit den mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen schloss 0,94 Prozent höher bei 30.291,98 Zählern.

Der Experte James Knightley von der ING Bank schrieb, die Abkühlung der US-Inflation gebe grünes Licht für die nächste Zinssenkung der Notenbank Fed, die in der kommenden Woche von Anlegern eingeplant ist. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte zum europäischen Handelsschluss um mehr als ein Prozent zu./tih/he

