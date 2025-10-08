Aktien Frankfurt Schluss: Dax nur wenige Punkte vom Rekordhoch entfernt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Mittwoch nur wenige Punkte unter sein Rekordhoch aus dem Monat Juli geklettert. Er beendete den Tag schließlich jedoch knapp unter 24.600 Punkten.

Die Anleger fokussieren sich derzeit vor allem auf positive Nachrichten und blenden Negatives aus. So verdeutlichen die überraschend schwachen Industriedaten aus Deutschland die Gefahr einer Rezession in diesem Jahr, und das trotz geplanter milliardenschwerer staatlicher Investitionen. Dennoch wird lieber auf die EU-Maßnahmen für die Stahlbranche geschaut, die tags zuvor bekannt wurden. Außerdem hoffen sie darauf, dass die Regierungskrise in Frankreich ohne Neuwahlen gelöst werden kann. Obendrein sorgen neuerliche Gewinne an der US-Börse Nasdaq auch hierzulande für weitere Fantasie rund um den Megatrend Künstliche Intelligenz (KI).

Mit einem Plus von 0,87 Prozent auf 24.597,13 Punkte ging der Dax aus dem Tag. Um seine Bestmarke von 24.639 Zählern aus dem Monat Juli zu übertreffen, fehlten rund eine Stunde vor dem Börsenschluss nur etwas mehr als acht Punkte. Der MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen stieg zu Handelsschluss um 0,04 Prozent auf 30.848,82 Punkte.

Der EuroStoxx 50 legte zur Wochenmitte um 0,64 Prozent auf 5.649,73 Punkte zu und steht damit dicht unter seinem Rekordhoch vom 2. Oktober. Der CAC 40 ist mit seinem Gewinn an diesem Tag keine 200 Punkte von einer Bestmarke entfernt. Die hatte der französische Leitindex mit knapp unter 8.260 Zählern im Mai 2024 erreicht. Außerhalb der Euroregion setzte der britische FTSE 100 seine Rekordrally fort. Mit Gewinnen schloss auch der Schweizer SMI.

In den USA gab zwar der Dow Jones Industrial zur selben Zeit leicht nach, die technologielastige Nasdaq-Börse (NASDAQ 100) verbuchte indes wieder Gewinne und nähert sich ihrem Rekordhoch vom Vortag erneut an./ck/he