Volatilität nutzen! Scalp Trading-Strategien für DAX & Nasdaq zur US-Eröffnung

In dieser Ausgabe des Trader Circle Live tauche ich tief in die aktuell extrem volatilen Märkte ein! Mit 25 Jahren Börsenerfahrung als Scalp Trading Experte zeige ich dir, wie ich mir Gewinne aus schnellen Bewegungen im DAX und NASDAQ sichere. Heute steht ein spannender Trade-Review im Fokus: Ich analysiere meinen jüngsten Trade gegen meinen Co-Host Andreas, bei dem unsere Positionen Long gegen Short standen. Ich zeige dir live und transparent, wie ich Strukturen erkenne, daraus ein profitables Setup ableite und wie mein vorheriger Trade – der Long-Einstieg aus dem letzten Webinar – schlussendlich aufgegangen ist. Wir besprechen, wann es im Scalp Trading klug ist, Gewinne mitzunehmen (Range-Trading vs. Trendfortsetzung), und ich teile meine wertvollen Einblicke, um dir zu helfen, Trading nicht als Raten, sondern als disziplinierten Prozess zu verstehen.

Anschließend starte ich direkt in die Live-Marktanalyse für den NASDAQ! Ich erkläre dir, auf welche Schlüsselbereiche – wie das Tageshoch der Außenkerze und das Gap-Close – ich heute achte und welche Szenarien ich vorvisualisiere. Lerne wie ich auch in Phasen hoher Volatilität ruhig und diszipliniert bleibe. Egal ob du Neueinsteiger oder erfahrener Trader bist, dieses Live-Webinar bietet dir konkrete Strategien und Echtzeit-Einblicke in das hochkomplexe CFD-Trading. Bleib dabei, wenn ich die ersten Minuten der Markteröffnung beobachte und deine Fragen im Chat beantworte!

Meine Handelsideen konntest Du LIVE sehen und hier die Aufzeichnung vom Mittwoch noch einmal nachvollziehen. Komm gern auch bei den kommenden Formaten hinzu, anbei der Anmeldelink der Livetrading-Sessions.

Mit der Plattform Tradingview und entsprechend eingezeichneten Szenarien entstand auch heute wieder ein spannendes Programm und Insights wurden transportiert, die auf Basis der Fragen aus der Community noch einmal die Eckpunkte GAP, Risikomanagement und Volumen beim Handel in den Vordergrund stellten. Entsprechende Orders und Erläuterungen siehst Du hier im Webinar im Nachgang als Aufzeichnung.

Damit kannst Du uns beiden virtuell über die Schulter sehen, wie wir in der jeweiligen Marktsituation agieren. Angereichert mit Hintergrundwissen navigieren wir durch die Marktbewegungen. Vorkenntnisse sind nicht notwendig, denn Heiko und ich vertreten die Ansicht, dass Trading in dieser simplen Herangehensweise leicht zu verstehen ist und der Prozess damit für jeden erlernbar werden kann.

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.



