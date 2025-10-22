DAX24.314 -0,1%Est505.683 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.200 -0,5%Euro1,1588 -0,2%Öl62,06 +0,7%Gold4.087 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Beyond Meat A2N7XQ Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- Analysten uneinig bei TKMS -- DroneShield, Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Anschlusskäufe treiben Aktien von FRIEDRICH VORWERK und MBB weiter hinauf Anschlusskäufe treiben Aktien von FRIEDRICH VORWERK und MBB weiter hinauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!

Aktien Frankfurt: Warten auf SAP-Zahlen - Teamviewer-Aktie bricht ein

22.10.25 11:29 Uhr
Aktien Frankfurt: Warten auf SAP-Zahlen - Teamviewer-Aktie bricht ein | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.314,5 PKT -15,5 PKT -0,06%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei Börsentagen mit Kursgewinnen hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte wieder nachgegeben. Vor der am Abend anstehenden Quartalsbilanz des Dax-Schwergewichts SAP (SAP SE) halten sich die Investoren bedeckt. Der DAX lag gegen Mittag mit 0,3 Prozent im Minus bei 24.251 Punkten.

Wer­bung

SAP-Aktien verloren 1 Prozent und belasteten als Schwergewicht den Dax. "SAP eröffnet heute nach Börsenschluss die deutsche Berichtssaison", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Mit einem hohen Gewicht der Aktien im Dax habe das Zahlenwerk des Software-Entwicklers für den Leitindex eine "immense Bedeutung".

Der MDAX für die mittelgroßen Börsenkonzerne notierte am Mittwochmorgen mit 0,1 Prozent im Minus bei 30.116 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um ein halbes Prozent nach.

Im MDax brachen TeamViewer um gut ein Fünftel ein auf ein Rekordtief. Der IT-Dienstleister hatte sich am Vorabend pessimistischer zu den Umsätzen in diesem und im kommenden Jahr geäußert. Hier belastet vor allem das US-Geschäft nach der Übernahme von 1E zu Jahresbeginn.

Wer­bung

Die Aktien von adidas verloren 1,8 Prozent. Das Unternehmen hatte am Vorabend mit den Zahlen zum dritten Quartal die Gewinnprognose für dieses Jahr erhöht. Nach einer kräftigen Kurserholung seit Anfang September nahmen Anleger jedoch Gewinne mit.

Infineon (Infineon) fielen am Dax-Ende um 2,8 Prozent, gedrückt von enttäuschenden Prognosen des US-Trendsetters Texas Instruments zum laufenden vierten Quartal. Auch andere Branchenwerte wie Aixtron (AIXTRON SE), Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) und Elmos (Elmos Semiconductor) Semiconductor (Elmos Semiconductor) gaben nach.

Gesucht waren dagegen die Titel der Rüstungsbranche, die unlängst Federn gelassen hatten. Rheinmetall, RENK und HENSOLDT verteuerten sich um bis zu 3,7 Prozent.

Wer­bung

Die Papiere der Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) verloren 3 Prozent. Hier belastete erneut ein Bericht, demzufolge große Handelsketten wie dm, Rossmann und Lidl in das Geschäft mit Medikamenten einzusteigen planen.

Anteilscheine von FRIEDRICH VORWERK erreichten den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch. In der Spitze ging es mit dem Kurs um knapp 9 Prozent auf fast 110 Euro nach oben. Der Hersteller von Energieinfrastruktur hatte am Vortag zum zweiten Mal in diesem Jahr die Geschäftsziele erhöht./bek/stk

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

12:30DAX - Rücksetzer und Hochlauf bis 24.500 Punkte?
12:25Mittwochshandel in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittwochmittag
12:05Berichtssaison im Blick: DAX im Mittwochhandel kaum bewegt - Bilanzsaison kommt ins Rollen
11:38AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte weiter erholt - Trump-Putin-Gipfel aufgeschoben
11:29Aktien Frankfurt: Warten auf SAP-Zahlen - Teamviewer-Aktie bricht ein
11:22Stock Market Today: S&P 500, Dow Jones, Nasdaq Futures Inch Lower—Tesla, SAP And IBM In Focus
11:08Airbus, Thales und Leonardo: Zusammenschluss soll SpaceX Konkurrenz machen
11:05SAP: Cloudgeschäft im Fokus, zögerliche Kunden bremsen Wachstum
mehr