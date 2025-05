AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte wieder gefragt - Ukraine-Gespräche kein Gipfel

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rally der Rüstungswerte hatte sich zuletzt abgekühlt - auch wegen der anstehenden Ukraine-Gespräche in der Türkei. Am Donnerstagvormittag zogen Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und auch Thales nun aber wieder deutlich an.

Inzwischen ist klar, dass aus den Verhandlungen zwischen der Ukraine und dem Aggressor Russland in Istanbul kein Gipfel wird. So schickt der russische Präsident nur seinen Berater Wladimir Medinski, um mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu sprechen. Die Wahrscheinlichkeit für eine echte Annäherung mit Entscheidungscharakter ist damit gesunken. Auch US-Präsident Trump verzichtet auf eine Reise in die Türkei./ag/mis