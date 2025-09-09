DAX23.746 +0,6%ESt505.349 +0,6%Top 10 Crypto15,69 -0,7%Dow45.372 -0,1%Nas21.825 +0,6%Bitcoin95.532 +0,7%Euro1,1743 +0,2%Öl66,00 +0,5%Gold3.631 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank & Co. legen vor Pariser Abstimmung zu Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank & Co. legen vor Pariser Abstimmung zu
S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Aktien New York Ausblick: Leichte Aufwärtstendenz erwartet

08.09.25 14:54 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften mit einem moderaten Plus in die neue Börsenwoche starten. Der Broker IG indizierte den Leitindex Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor Börsenstart 0,2 Prozent höher bei 45.473 Punkten. Der NASDAQ 100 wird 0,3 Prozent im Plus bei 23.726 Zählern erwartet.

Wer­bung

Der schwache US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag schürt Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed. Eine Zinslockerung in der kommenden Woche sei bereits vollständig eingepreist, hieß es am Markt. Die Anlagestrategen von Goldman Sachs und Morgan Stanley erwarten, dass dies zu weiteren Kursgewinnen führen wird.

Unter den "Magnificent 7", also den sieben bedeutendsten Technologiewerten, waren Tesla mit einem vorbörslichen Kursanstieg von 1,2 Prozent am stärksten gefragt. Am unteren Ende rangierten die Papiere von Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und Alphabet (Alphabet A (ex Google)) mit einem Plus von jeweils 0,2 Prozent.

Der Satellitenbetreiber Echostar (EchoStar A) verkauft weitere Mobilfunkfrequenzen an die Satellitenfirma Starlink des Tesla-Chefs Elon Musk für 17 Milliarden Dollar. Die Echostar-Aktien verteuerten sich im vorbörslichen Handel zeitweise um mehr als 50 Prozent auf ein Rekordhoch von 108 Dollar. Zuletzt notierten sie noch 21 Prozent im Plus bei gut 81 Dollar. Vor einigen Wochen hatte Echostar bereits den Verkauf von Lizenzen für 23 Milliarden Dollar an den Telekom-Konzern AT&T angekündigt.

Wer­bung

Die Papiere des Online-Brokers Robinhood (vorbörslich +8,1%) steigen demnächst in den S&P-500-Index (S&P 500) auf. Zudem werden ab dem 22. September AppLovin (+9,6%), eine Werbeplattform für App- und Spieleentwickler, sowie der Industriedienstleister EMCOR Group (+2,0%) in den Index mit den 500 bedeutendsten US-börsennotierten Unternehmen aufgenommen. Dafür fallen die Aktien von MarketAxess, Caesars Entertainment sowie Enphase Energy heraus./edh/stk