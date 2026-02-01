DAX24.393 -0,9%Est505.903 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -8,8%Nas22.484 -1,8%Bitcoin57.107 -7,9%Euro1,1791 -0,1%Öl67,34 -2,3%Gold4.816 -3,0%
Aktien New York: Deutliche Verluste

05.02.26 16:19 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Donnerstag schwach gestartet. Es folgte zwar rasch eine gewisse Erholung, doch war sie nicht von Dauer. Rasch ging es erneut spürbar abwärts. Im Fokus standen schwache Daten vom Arbeitsmarkt im Januar sowie weitere enorme KI-Investitionen der Google-Mutter Alphabet.

Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,9 Prozent auf 49.073 Zähler, hatte allerdings am Vortag ein Rekordhoch erreicht. Der breite S&P 500 gab um 1,1 Prozent auf 6.808 Zähler nach. Der NASDAQ 100 sackte mit minus 1,4 Prozent auf 24.540 Punkte auf den tiefsten Stand seit November.

"Die schwachen Arbeitsmarktdaten in den USA sind der deutlichste Ausdruck der K-förmigen Konjunktur", sagte Strategiechef Joachim Klement bei Panmure Liberum. "Während der Technologiesektor boomt, leidet der Rest der Wirtschaft unter höheren Zöllen und mangelnder Nachfrage. Dies führt zu einem scheinbar widersprüchlichen Bild: Das BIP-Wachstum ist solide, der Arbeitsmarkt jedoch schwach", sagte er.

In den USA hatten in der vergangenen Woche weit mehr Menschen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt als erwartet. Tags zuvor hatte bereits der Arbeitsmarktdienstleister ADP schwache Beschäftigungszahlen im Januar aus der US-Privatwirtschaft bekannt gegeben. Nun wird mit Spannung auf den Bericht der Regierung gewartet, der jedoch erst am 11. Februar veröffentlicht wird./ck/he