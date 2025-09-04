DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.031 -0,6%Nas21.399 +0,6%Bitcoin96.444 +0,9%Euro1,1665 +0,2%Öl67,51 -2,3%Gold3.576 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Vonovia A1ML7J Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
Mercedes-Benz-Aktie höher: Unsicher Zukunft für Sprinter-Produktion in Ludwigsfelde Mercedes-Benz-Aktie höher: Unsicher Zukunft für Sprinter-Produktion in Ludwigsfelde
+40% - Trump-unterstützte American Bitcoin-Aktie startet mit Kurssprung an der NASDAQ +40% - Trump-unterstützte American Bitcoin-Aktie startet mit Kurssprung an der NASDAQ
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++

Aktien New York: Dow schwächer - Alphabet und Apple stützen Nasdaq-Börse

03.09.25 20:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.405,1 PKT 125,5 PKT 0,59%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Dank der Kursgewinne der Schwergewichte Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Apple ist die US-Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch auf Erholungskurs gegangen. Die weiter hohen Anleiherenditen schieben zu viel Euphorie allerdings einen Riegel vor, auch wenn die Zinsen zuletzt wieder zurückgingen.

Wer­bung

Der Auswahlindex NASDAQ 100 stieg um 0,5 Prozent auf 23.345 Punkte. Damit knüpfte er nach zwei schwachen Tagen wieder an die Gewinnserie aus der Vorwoche an. Der jüngst ebenfalls schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,6 Prozent auf 45.025 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 lag mit 0,2 Prozent im Plus bei 6.425 Punkten.

Möglicherweise tut sich bis Freitag nicht mehr viel an den US-Börsen. Anleger warten gespannt auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht, der vor dem Wochenende veröffentlicht wird und großen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed hat. Die erste Zinssenkung im laufenden Jahr bei deren Sitzung Mitte des Monats gilt als nahezu sicher.

Die Aktien des Google-Mutterkonzerns Alphabet (Alphabet A (ex Google)) zogen um 9 Prozent kräftig an. Die Anleger reagierten erleichtert auf ein lange erwartetes Gerichtsurteil, welches die von der US-Regierung angestrebte Zerschlagung des Internetriesen durchkreuzt. Der zuständige Richter Amit Mehta in Washington beschloss, dass Google nicht gezwungen werden sollte, sich vom Webbrowser Chrome und dem Mobil-Betriebssystem Android zu trennen. Die Regierung sei mit ihren Forderungen zu weit gegangen, entschied er. Die Klage war bereits 2020 am Ende der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump eingereicht worden.

Wer­bung

Der Richter untersagte Google zwar exklusive Vereinbarungen für die Verbreitung seiner Dienste - das betrifft etwa die Web-Suche, Chrome und die KI-Software Gemini. Allerdings wird der Konzern andere Unternehmen wie den iPhone-Hersteller Apple oder den Browser-Entwickler Mozilla grundsätzlich weiterhin dafür bezahlen können, dass sie seine Dienste vorinstallieren oder prominent platzieren.

Das Urteil sei für Alphabet deutlich vorteilhafter als erwartet, kommentierte Analyst Doug Anmuth von der US-Bank JPMorgan. Sein Kollege David Vogt von der Schweizer Bank UBS geht davon aus, dass Apple von Google weiterhin jährlich schätzungsweise 20 bis 25 Milliarden Dollar erhält. Dies bescherte den Apple-Aktien ein Kursplus von 3,2 Prozent.

Besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen und ein optimistischerer Blick nach vorn bescherten Macy's einen Kurssprung von 18 Prozent. Die Aktien der Warenhauskette erreichten ein Hoch seit Jahresbeginn. Ganz anders die Aktien der Billig-Gemischtwarenkette Dollar Tree, die nach einem operativ mauen zweiten Quartal um 8 Prozent einknickten./bek/nas

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

20:02Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag steigen
20:00Aktien New York: Dow schwächer - Alphabet und Apple stützen Nasdaq-Börse
20:00Android 16: Google verteilt Pixel-Update mit Material 3 Expressive
19:49The Message for Big Tech in the Google Ruling: Play Nice, but Play On
19:37Why Nvidia and these other chip stocks were just deemed hot plays for the rest of the year
19:30ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Erholung dank sinkender Anleiherenditen
19:27"KPop Demon Hunters" — Netflix hit upends stereotypes
19:19Germany updates: Afghan nationals arrive after visa battle
mehr