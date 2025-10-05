DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.968 +0,7%Euro1,1724 -0,1%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Hannover Rück erhöht Ausschüttungsquote - Sonderdividende nur noch ausnahmsweise

05.10.25 20:01 Uhr
HANNOVER (dpa-AFX) - Hannover Rück will "vor dem Hintergrund der sehr guten Kapitalausstattung" die Ausschüttungsquote für die reguläre Dividende steigern. Diese werde von bisher 46 Prozent des Nettokonzerngewinns (Gesamtdividende) auf 55 Prozent angehoben, wie das Unternehmen am Sonntagabend mitteilte. Das bisher regelmäßig genutzte Instrument der Sonderdividende werde Teil der regulären Dividende. Der Rückversicherer will diese mindestens konstant halten und langfristig steigern. Eine zusätzliche Sonderdividende soll künftig nur in außergewöhnlichen Situationen genutzt werden. Wirksam wird die neue Ausschüttungspolitik erstmals zum Finanzjahr 2025./he

Nachrichten zu Hannover Rück

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.09.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Hannover Rück BuyUBS AG
