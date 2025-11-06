DAX23.745 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,75 -4,2%Nas23.088 -1,8%Bitcoin88.066 -2,6%Euro1,1536 +0,4%Öl63,30 -0,4%Gold3.981 ±0,0%
Aktien New York: Leichtes Minus

06.11.25 16:00 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der moderaten Erholung vom Vortag geht es an den US-Aktienmärkten am Donnerstag wieder leicht bergab. Während die laufende Berichtssaison die Stimmung weiter nicht eindeutig prägen kann, werden die hohen Bewertungen von Technologieaktien weiter hinterfragt.

Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 47.124 Punkte. Der S&P 500 verlor 0,4 Prozent auf 6.773 Zähler. Der NASDAQ 100 büßte 0,7 Prozent auf 25.446 Punkte ein./edh/he