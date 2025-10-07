DAX24.382 ±0,0%Est505.615 -0,3%MSCI World4.337 -0,4%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.846 -0,4%Bitcoin104.563 -1,9%Euro1,1673 -0,3%Öl65,27 -0,4%Gold3.990 +0,7%
Aktien New York: Rekordjagd setzt sich in gemächlichem Tempo fort

07.10.25 16:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.841,1 PKT -100,6 PKT -0,44%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.721,2 PKT -19,1 PKT -0,28%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben sich am Dienstag die wichtigsten Technologie-Indizes und der breit gefasste S&P 500 noch einmal zu weiteren Rekorden aufgerafft. Insgesamt aber hielten sich die Bewegungen in Grenzen.

Unter den Tech-Indizes stieg der NASDAQ 100 um 0,20 Prozent auf 25.028 Punkte. Für den umfassenderen Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) ging es zuletzt um 0,12 Prozent auf 22.968 Punkte nach oben. Es war im Handelsverlauf erstmals über die Marke von 23.000 Punkten gestiegen.

Der S&P 500 legte geringfügig auf 6.743 Punkte zu. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab minimal auf 46.692 Punkte nach.

Nach der vom Thema Künstliche Intelligenz angetriebenen Rally sei nun eine gewisse Ermüdung zu beobachten, hieß es aus dem Handel. Dazu trügen auch die jüngsten US-Zölle und der sich bereits in die zweite Woche erstreckende Regierungsstillstand bei./la/zb

