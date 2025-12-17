DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,15 -2,6%Nas22.693 -1,8%Bitcoin73.198 -2,1%Euro1,1742 -0,1%Öl60,59 +3,0%Gold4.340 +0,9%
Aktien New York Schluss: Anleger machen vor allem bei KI-Werten weiter Kasse

17.12.25 22:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.693,3 PKT -418,1 PKT -1,81%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch nachgegeben. Die Wall Street und vor allem die technologielastige Nasdaq zollten ihrem starken Lauf im Jahr 2025 weiter Tribut. Sorgen über hohe Bewertungen von Aktien mit Bezug zum Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) hatten zuletzt immer mal wieder belastet; am Mittwoch litten darunter vor allem KI-Infrastruktur-Papiere sowie Energiewerte. Derweil rückte im Handelsverlauf mit Medline der größte US-Börsengang des Jahres in den Fokus.

Der Dow Jones Industrial drehte nach einem freundlichen Start in die Verlustzone und schloss rund ein halbes Prozent im Minus mit 47.885,97 Punkten. End vergangener Woche hatte der bekannteste Wall-Street-Index bei rund 48.887 Zählern ein Rekordhoch markiert und blickt aktuell noch auf ein Jahresplus von rund 13 Prozent und damit deutlich weniger als unter anderem der Dax, der seit Ende 2024 um rund ein Fünftel zulegte.

Der marktbreite S&P 500 gab zur Wochenmitte um 1,2 Prozent auf 6.721,43 Punkte nach. Der NASDAQ 100 fiel um fast zwei Prozent auf 24.647,61 Punkte, ist aber seit Jahresbeginn immer noch um gut 17 Prozent gestiegen. Seine letzte Bestmarke hatte der überwiegend mit Techaktien bestückte Index Ende Oktober erreicht./mis/men

