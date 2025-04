Aktien Schweiz schließen freundlich

DOW JONES--Freundlich hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Montag präsentiert. Marktteilnehmer hofften auf eine Fortsetzung der jüngst konzilianteren Tönen aus Washington in Richtung Peking im Handelsstreit. Positiv kamen an den europäischen Börsen Aussagen des französischen Notenbanks an: Villeroy de Galhau sah bei der EZB Spielraum für weitere Zinssenkungen. Wegen des lokalen Feiertages "Sechseläuten" in Zürich beschrieben Händler das Geschäft als ruhig und impulsarm. Auch der massive Stromausfall in Spanien und Portugal setzte keine Impulse, zumal die Börse Madrid normal handelte. Zudem könnte der Wochenauftakt die Ruhe vor dem Sturm gewesen sein, denn die Berichtsperiode nimmt im Wochenverlauf richtig Fahrt auf.

Der SMI legte um 0,7 Prozent auf 12.028 Punkte zu. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,01 (zuvor: 19,85) Millionen Aktien. Unter den Einzelwerten hagelte es negative Analystenkommentare für Roche. Unter anderem bekräftigten Deutsche Bank und Goldman Sachs bei niedrigeren Kurszielen ihre Verkaufsempfehlungen, die HSBC stufte die Aktie auf "Halten" ab. Doch steckte die Aktie dies locker weg und kletterte im Tagesverlauf immer weiter und schloss schließlich 1,2 Prozent im Plus. Der Kurs folgte damit im späten Geschäft dem Gesamtmarkt.

Goldman Sachs hatte das Kursziel für Nestle (+1,2%) leicht reduziert, die Kaufempfehlung aber bekräftigt. Der Lebensmittelkonzern bestellte Jeff Hamilton zum Leiter des Amerikageschäfts als Nachfolger von Steve Presley. Die UBS (+0,7%) gab Pläne bekannt, ihren Service für Unternehmenskunden mit Eigenkapitalplänen in den USA zu verbessern.

Unter den Nebenwerten zogen Belimo um 3,7 Prozent nach einer Hochstufung durch Kepler Cheuvreux an. Nach der angekündigten Fusion von Baloise und Helvetia (+0,8%) berichtete Baloise von einer starke Solvenzquote, der Kurs gewann 1,2 Prozent. Also (+0,6%) baut ihre Cybersecurity-Plattform weiter aus.

